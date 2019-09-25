Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:39, 25 сентября 2019 121
 0    0

Полиция ищет очевидцев ДТП на улице Дзержинского, в котором пострадал пешеход

Полиция ищет очевидцев ДТП на улице Дзержинского, в котором пострадал пешеход

В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 17 сентября на улице Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 19:25 у дома №11. Рязанка на Opel сбила девушку, которая шла по нерегулируемому переходу.

Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

Всез, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по телефону: (4912) 29-95-29 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28, кабинет 214.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Спустя 20 лет очевидцы вспоминают подробности страшной сентябрьской ночи

«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Спустя 20 лет очевидцы вспоминают подробности страшной сентябрьской ночи 1

Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 649
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 033
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 12 123
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 4 022
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
19:01, 22 сентября 2019 1 418
На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум