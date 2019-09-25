Полиция ищет очевидцев ДТП на улице Дзержинского, в котором пострадал пешеход

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В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 17 сентября на улице Дзержинского. Об этом сообщила
ДТП произошло около 19:25 у дома №11. Рязанка на Opel
Пострадавшую доставили в больницу с травмами.
Всез, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по телефону: (4912) 29-95-29 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28, кабинет 214.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.