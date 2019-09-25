Приставам планируют разрешить взламывать двери в квартиры

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Фото: Pixabay.com
По новому закону судебные приставы смогут вскрыть дверь квартиры без хозяев. Как пишет «
Если должник не будет пускать представителей власти в квартиру, они смогут зайти туда по решению суда.
Также жилищные инспекторы смогут проверить квартиру, если поступили жалобы на антисанитарию или незаконную перепланировку. При этом первый визит они нанесут хозяину, когда тот будет находиться дома. Если их не пустят, инспекторы вправе забрать ключи в суде.
Согласно документу, у человека будет время на добровольное решение и его предупредят о визите.
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