Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:17, 25 сентября 2019 86
 0    0

Облдума упростила порядок декларирования доходов сельских депутатов

Облдума упростила порядок декларирования доходов сельских депутатов

Облдума упростила порядок декларирования доходов сельских депутатов. Изменения в закон «О противодействии коррупции» внесли в среду, 25 сентября.

Так, сельские депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, должны предоставлять сведениях о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такие сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях, если за отчетный год сделки по покупке земли, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций были заключены на общую сумму, превышающую общую данного лица и его супруги (супруга) за три последних года до отчетного периода.

Кроме того, за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе облдума ввела альтернативные меры ответственности в отношении депутатов, членов выборных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Депутат Виктор Малюгин высказался против принятия решения. Он отметил, что в числе бюджетников есть главврачи, директора школ, их заместители со значительными доходами. По мнению депутата, закон о борьбе с коррупцией должен быть един для всех.

«Каждый, кто идет в депутаты, независимо в федеральные органы или субъектов федерации, местные, городские, поселенческие — они знают, на что идут как раз исполнять полномочия и наказы избирателей. Знают, что они подвержены исполнению закона о борьбе с коррупцией», — подчеркнул Малюгин.

Председатель облдумы Аркадий Фомин заступился за бюджетников.

«Говорить о каких-то их нелегальных доходах, платных услугах я бы не стал. Это действительно люди, добросовестно выполняющие свою работу, получающие зарплату в одном учреждении, прозрачно все, публично. Все это понятно, не надо там искать людей на подработке где-то в стороне. У нас здесь широкое представительство педагогов, врачей в Думе. Коллеги, давайте внимательнее относиться к фразам, которые мы в адрес целого сообщества направляем», — сказал Фомин.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 689
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 052
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 12 200
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 4 079
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
19:01, 22 сентября 2019 1 444
На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум