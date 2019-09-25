Облдума упростила порядок декларирования доходов сельских депутатов. Изменения в закон «О противодействии коррупции» внесли в среду, 25 сентября.

Так, сельские депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, должны предоставлять сведениях о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такие сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях, если за отчетный год сделки по покупке земли, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций были заключены на общую сумму, превышающую общую данного лица и его супруги (супруга) за три последних года до отчетного периода.

Кроме того, за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе облдума ввела альтернативные меры ответственности в отношении депутатов, членов выборных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Депутат Виктор Малюгин высказался против принятия решения. Он отметил, что в числе бюджетников есть главврачи, директора школ, их заместители со значительными доходами. По мнению депутата, закон о борьбе с коррупцией должен быть един для всех.

«Каждый, кто идет в депутаты, независимо в федеральные органы или субъектов федерации, местные, городские, поселенческие — они знают, на что идут как раз исполнять полномочия и наказы избирателей. Знают, что они подвержены исполнению закона о борьбе с коррупцией», — подчеркнул Малюгин.

Председатель облдумы Аркадий Фомин заступился за бюджетников.

«Говорить о каких-то их нелегальных доходах, платных услугах я бы не стал. Это действительно люди, добросовестно выполняющие свою работу, получающие зарплату в одном учреждении, прозрачно все, публично. Все это понятно, не надо там искать людей на подработке где-то в стороне. У нас здесь широкое представительство педагогов, врачей в Думе. Коллеги, давайте внимательнее относиться к фразам, которые мы в адрес целого сообщества направляем», — сказал Фомин.