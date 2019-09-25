На трассе в Клепиковском районе перевернулась фура с щебнем

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром в среду, 25 сентября, в Клепиковском районе перевернулась Scania с полуприцепом. ДТП произошло на 34-м километре трассы «Спас-Клепики — Рязань», пишет издательство «
По предварительной информации, водитель, перевозивший щебень, выбрал неправильную скорость и на повороте не справился с управлением.
Фура
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