Из-за четырех аварий на Северной окружной образовалась трехкилометровая пробка

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Из-за четырех аварий на Северной окружной образовалась серьезная пробка.
Согласно данным сервиса Яндекс. карты, ДТП произошли на участке Северной окружной в направлении Муромского шоссе между мостом через реку Трубеж и съездом на улицу Солнечная.
Перекрыты несколько рядов движения. Очевидцы сообщают, что на месте ДТП работают несколько машин скорой.
Официальных данных о причинах аварий и пострадавших нет.
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