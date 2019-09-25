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Единственный маршрут рязанской «Автоколонны 1310» передадут в Рязанский район. Об этом на комитете рязанской гордумы в среду, 25 сентября, рассказал начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно.
По его словам, сейчас «Автоколонна 1310» осуществляет перевозку на маршруте 108 «Рязань-Заборье-Требухино». Все остальное имущество передано Управлению рязанского троллейбуса.
«С 14 октября маршрут поступит на обслуживание Рязанского района. Кроме того, в связи с запросом граждан, сейчас разрабатывается новый маршрут „Рязань — Солотча“. Стоимость проезда также составит 23 рубля», — сказал Михно.
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