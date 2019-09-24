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Фото: Pixabay.com
В ОКБ врачи пересадили рязанцу бедренную артерию от донора. Об этом на своей
Пять лет назад мужчине заменили не пропускавший кровь сосуд его же веной. Со временем она расширилась и в любой момент могла разорваться.
«Чтобы выполнить сложное хирургическое вмешательство, требовалась кропотливая работа врачей: одна бригада провела забор ткани у донора и подготовку ее к пересадке. Другая бригада провела трансплантацию донорской артерии», — пояснил Хубезов.
Он отметил, что пациент «чувствует себя прекрасно и ждет дня выписки». ⠀
Главврач пояснил, что провести операцию стало возможным после того, как специалисты ОКБ прошли стажировку в Белоруссии. Они изучили методику, которую используют в клиниках Европы и США.
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