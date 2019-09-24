В Дашках у школы сделали пешеходную дорожку

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Фото: Рязанская городская дума
У рязанской школы № 71 сделали пешеходную дорожку. Об этом рассказали на
Ранее жители улицы Зубковой пожаловались, что тропинку около школы постоянно заливает водой.
Возле здания сделали ливневки, заасфальтировали дорогу и установили бордюры. Также сотрудники дирекции благоустройства установили новую лестницу.
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