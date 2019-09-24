В центре Рязани водитель проехал на «красный» через двойную сплошную. Видео

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В центре Рязани на улице Соборной водитель проехал на «красный» через двойную сплошную. Видео опубликовали в
«Еще одно видео с нарушением ПДД. Разместите», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером в понедельник, 23 сентября, по пешеходной улице Почтовой
К нарушителям намерены применить административное наказание по части 2 статьи 12.15 КоАП, которая предусматривает штраф в две тысячи рублей.
Предположительно, правила дорожного движения на улицах Соборной и Почтовой нарушил один и тот же водитель.
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Ещё одно видео с нарушением ПДД. Разместите. Анон #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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