В центре Рязани образовалась пробка из-за столкновения трех машин. Фото

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Вечером во вторник, 24 сентября, на улице Ленина столкнулись три автомобиля. ДТП произошло примерно в 17:00 около остановки «Цирк».
Участниками инцидента стали Kia, ВАЗ-2114 и Daewoo Nexia, ехавшие друг за другом в сторону улицы Соборной.
На дороге образовалась пробка. Движение затруднено от музтеатра до пересечения с улицей Соборной.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», скорость движения в потоке не превышает 3-7 километров в час.
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