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19:27, 24 сентября 2019 85
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В 2019 году льготные проездные для рязанцев обошлись на 137 миллионов дороже, чем планировалось

В 2019 году льготные проездные для рязанцев обошлись на 137 миллионов дороже, чем планировалось

В 2019 году льготные проездные для рязанцев обошлись на 137 миллионов дороже, чем планировалось. Об этом рассказала начальник финансово-казначейского управления администрации Рязани Светлана Финогенова на комитете по бюджету и налоговой политике гордумы во вторник, 24 сентября.

Она выступила с докладом о внесении изменений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов и рассказала, что на возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта планируется выделить 37 миллионов рублей из городского бюджета.

По ее словам, изначально на затраты, связанные с обслуживанием льготных перевозок, в бюджет города заложили 158 миллионов рублей, затем дополнительно выделили еще 100 миллионов. В прошлом году эта цифра составила 146 миллионов.

Финогенова добавила, что транспортные предприятия обозначили потребность еще в 73 миллионах рублей, но выделить удалось только 37 миллионов.

Начальник управления транспорта рязанской администрации Андрей Михно отметил, что расходы выросли из-за того, что «люди стали больше ездить».

«География поездок пассажиров заключалась только в муниципальных маршрутах, которые обслуживали „Автоколонна №1310“ и МУП „УРТ“. При подключении коммерческих перевозчиков география расширилась и среднее количество поездок с 44-х по проездному документу увеличилось до 60-ти, а по некоторым, таким, как студенческий, до 72-х. Соответственно, произошло увеличение, так как у нас неограниченное количество поездок, люди просто стали больше ездить», — подчеркнул Михно.

Окончательное решение по внесению изменений в бюджет примут на основном заседании гордумы.


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