Рязанские депутаты обсудили увеличение окладов бюджетникам

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Рязанские депутаты обсудили увеличение должностных окладов бюджетникам на 4,3 процента с 1 октября 2019 года. Вопрос рассмотрели на комитете по бюджету и налоговой политике гордумы во вторник, 24 сентября.
Изменения коснутся работников учреждений сферы гражданской обороны и ЧС, «Муниципального центра торгов», «Дирекции заказчика объектов социальной сферы» и «Техобеспечения».
Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из городского бюджета. Окончательное решение по этому вопросу примут на основном заседании гордумы.
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