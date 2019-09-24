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10:15, 24 сентября 2019 117
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Рязанка получила премию за книгу о первом российском Нобелевском лауреате

Рязанка получила премию за книгу о первом российском Нобелевском лауреате

Фото: Администрация Рязани

Директор мемориального музея-усадьбы академика Ивана Павлова Наталья Загрина получила историко-литературную премию «Александр Невский — духовный стержень России». Ее наградили за книгу «Непридуманные истории из жизни искателя истины» о первом российском Нобелевском лауреате, сообщил сайт администрации Рязани.

Загрина собрала в книге факты из жизни Павлова, начиная с раннего детства.

Премию вручали в Санкт-Петербурге писателям-историкам и музейным работникам Москвы, Тобольска, Рязани, Слободского, Тамбова, Алупки, Симферополя и других городов. В этом году из 200 историков и литераторов и более 50 музеев выбрали по девять лучших книг и проектов о героях российской истории.


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