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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Рязань вошла в топ-3 для бюджетных поездок осенью. Рейтинг представил туристический портал «
В первую десятку недорогих для путешествий городов попали: Великий Новгород, Рязань, Вологда, Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск. На отдых в этих городах пара туристов потратит до двух с половиной тысяч рублей. Составители рейтинга брали в расчет номер в гостинице, обед в кафе и посещение музея.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.