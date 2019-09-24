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12:48, 24 сентября 2019 182
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«Проехать невозможно». Любимов осмотрел разбитую дорогу в Ряжске после жалоб подписчиков

«Проехать невозможно». Любимов осмотрел разбитую дорогу в Ряжске после жалоб подписчиков

Во вторник, 24 сентября, губернатор Николай Любимов посетил Ряжск. Рабочую поездку глава региона анонсировал на своей странице «ВКонтакте».

В комментариях к посту многие подписчики пожаловались на улицу Волгоградскую, где разбита дорога. Приехав в Ряжск, губернатор осмотрел это место.

«Много очень людей высказались по этой улице… Проехать действительно практически невозможно. Как это исправлять и когда будем?» — спросил Любимов у главы местной администрации Андрея Насонова.

Тот, в свою очередь, ответил, что проблема остро стоит уже на протяжении пяти лет. «В прошлом году мы заказали проектно-сметную документацию. Будут бордюры, тротуары. Мы участвовали в отборах субсидий, деньги нам будут выделены. Десять процентов — софинансирование с местного бюджета», — рассказал Насонов.

Глава региона уточнил, что дорогу можно и нужно сделать уже в этом году.

Напомним, по пути в Ряжск Николай Любимов сфотографировал заброшенные поля.


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