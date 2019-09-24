Пожар на Скопинском хлебзаводе уничтожил десять тонн зерна

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 23 сентября, в скопинском микрорайоне Коготково загорелся завод, на котором перерабатывали зерно. Об этом
Сигнал о возгорании поступил в 15:04, на вызов выехал один расчет, а затем еще четыре и трактор.
Огонь охватил второй этаж здания и уничтожил десять тонн зерна. До прибытия спасателей работники завода тушили его самостоятельно.
К 21:30 пожар локализовали на площади 30 квадратных метров, в 3:00 полностью ликвидировали. Никто из людей не пострадал.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.