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18:38, 24 сентября 2019 170
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Пьяный рязанец потерял телефон и заявил в полицию об ограблении

Пьяный рязанец потерял телефон и заявил в полицию об ограблении

Пьяный рязанец потерял телефон и заявил в полицию об ограблении. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Обратившийся к оперативникам мужчина рассказал, что днем ранее у него на улице отобрали смартфон. Он описал незнакомца, который якобы ему угрожал, а также предъявил документы на похищенное.

Позже стражи порядка поняли, что потерпевший что вводит их в заблуждение. Сотрудники нашли свидетелей, которые в этот день находились с заявителем, и установили, что в тот вечер он злоупотреблял спиртным и почти не оставался один.

Вскоре рязанца уличили в заведомо ложном доносе.

«Мужчина попытался уверить полицейских, что пошутил об ограблении, но в данной ситуации были все признаки нешуточного дела, а уголовно наказуемого преступления — заведомо ложного доноса», — отметили в пресс-службе.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК.


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