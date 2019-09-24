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Пьяный рязанец потерял телефон и заявил в полицию об ограблении. Об этом сообщила
Обратившийся к оперативникам мужчина рассказал, что днем ранее у него на улице отобрали смартфон. Он описал незнакомца, который якобы ему угрожал, а также предъявил документы на похищенное.
Позже стражи порядка поняли, что потерпевший что вводит их в заблуждение. Сотрудники нашли свидетелей, которые в этот день находились с заявителем, и установили, что в тот вечер он злоупотреблял спиртным и почти не оставался один.
Вскоре рязанца уличили в заведомо ложном доносе.
«Мужчина попытался уверить полицейских, что пошутил об ограблении, но в данной ситуации были все признаки нешуточного дела, а уголовно наказуемого преступления — заведомо ложного доноса», — отметили в пресс-службе.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК.
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