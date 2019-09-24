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14:32, 24 сентября 2019 235
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Из рязанского ТЮЗа эвакуировали детей

Из рязанского ТЮЗа эвакуировали детей

Из рязанского ТЮЗа эвакуировали детей. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила ГТРК «Ока».

Посетителей театра вывели после того, как сработала пожарная тревога. Сотрудники МЧС проверили здание. Вызов оказался ложным.

После эвакуации дети вернулись на спектакль.

Фото ГТРК «Ока»


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