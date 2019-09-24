Итальянец приехал на стажировку в рязанскую детскую больницу

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В рязанскую детскую больницу на стажировку приехал итальянец. Об этом рассказали в
Итальянский студент Эдижио Сиа изучит особенности работы в российской хирургии и терапии. Молодой человек приехал в рамках академического обмена медуниверситетов Триеста и Рязани.
По словам студента, русские дети терпеливее итальянцев и меньше плачут на приемах.
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