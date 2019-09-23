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22:28, 23 сентября 2019 63
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Житель Ряжского района несколько лет прятал найденное в лесу ружье

Житель Ряжского района несколько лет прятал найденное в лесу ружье

Житель села Большая Алешня Ряжского района несколько лет прятал самодельное ружье, которое он нашел в лесу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским стало известно, что 43-летний мужчина незаконно хранит оружие. У него во дворе нашли дульнозарядное ружье.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК.


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