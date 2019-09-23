Жительница Старожилова отметила 90-летний юбилей

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В субботу, 21 сентября, жительница села Истье Старожиловского района Анна Коняева отметила 90-летний юбилей. Об этом рассказали в
Женщину поздравил районный совет ветеранов и ее коллеги. Анна Коняева проработала на машиностроительном заводе 36 лет. У нее трое детей, двое внуков и трое правнуков.
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