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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в субботу, 21 сентября, в Рыбновском районе утонул мужчина на «Ниве». Об этом сообщила
Автомобиль с трупом 37-летнего местного жителя подняли из Оки около села Аксеново утром 22 сентября.
По предварительной информации, примерно в 21:30 21 сентября мужчина ехал по правому берегу реки, не справился с управлением и упал в воду.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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