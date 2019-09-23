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11:36, 23 сентября 2019 192
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В Рыбновском районе утонул мужчина на «Ниве»

В Рыбновском районе утонул мужчина на «Ниве»

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером в субботу, 21 сентября, в Рыбновском районе утонул мужчина на «Ниве». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автомобиль с трупом 37-летнего местного жителя подняли из Оки около села Аксеново утром 22 сентября.

По предварительной информации, примерно в 21:30 21 сентября мужчина ехал по правому берегу реки, не справился с управлением и упал в воду.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.


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