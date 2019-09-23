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20:45, 23 сентября 2019 69
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В Рязани осудят членов группировки, занимавшейся незаконной миграцией

В Рязани осудят членов группировки, занимавшейся незаконной миграцией

В Рязани осудят троих рязанцев и двоих граждан Узбекистана, которые занимались организацией незаконной миграции. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что с начала 2017 года обвиняемые оборудовали подпольный офис, где продлевали иностранцам региострацию за вознаграждение. Так, злоумышленники получили более 500 тысяч от 400 «клиентов», а также еще около 100 тысяч за заключение трех фиктивных браков между рязанками и гражданами Таджикистана.

Членов группировки сотрудники МВД и ФСБ задержали в августе 2018 года.

Во время расследования допросили около 600 свидетелей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.


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