В Путятинском районе перевернулась и загорелась «восьмерка», есть пострадавший

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на воскресенье, 22 сентября, в Путятинском районе произошло ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Примерно в 2:00 на трассе «Ряжск — Касимов» ВАЗ-2108 вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. По предварительной информации, 29-летний водитель, двигавшийся в сторону Касимова, не справился с управлением.
Мужчину госпитализировали с травмами.
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