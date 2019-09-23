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10:58, 23 сентября 2019 121
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В Путятинском районе перевернулась и загорелась «восьмерка», есть пострадавший

В Путятинском районе перевернулась и загорелась «восьмерка», есть пострадавший

Фото: УМВД по Рязанской области

В ночь на воскресенье, 22 сентября, в Путятинском районе произошло ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Примерно в 2:00 на трассе «Ряжск — Касимов» ВАЗ-2108 вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. По предварительной информации, 29-летний водитель, двигавшийся в сторону Касимова, не справился с управлением.

Мужчину госпитализировали с травмами.


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