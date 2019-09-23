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В Касимовском районе автобус столкнулся с грузовиком. Фото с места происшествия опубликовано в группе «ВКонтакте» «
ДТП произошло около села Подлипки в понедельник, 23 сентября.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, в аварии никто не пострадал.
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