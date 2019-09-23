У рязанских водителей проверят тонировку

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Во вторник, 24 сентября, госавтоинспекция региона проведет оперативно-профилактические мероприятия «Тонировка». Об этом сообщила
В случае нарушения водителей привлекут к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5. КоАП РФ, по которой грозит штраф до 500 рублей.
В полиции отметили, что сквозь затонированное стекло автомобиля ухудшается обзорность для самого водителя.
«Такие условия могут провоцировать повышенный риск ДТП», — отметили в сообщении.
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