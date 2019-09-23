С начала года рязанцы задолжали больше 6,1 миллиона рублей за газ

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С начала года сумма задолженности рязанцев за газ составила более 6,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».
За долги 184 рязанцам ограничили выезд за пределы России.
Сейчас на исполнении судебных приставов находятся более 2400 исполнительных производств в отношении должников на общую сумму 52 млн 960 тысячи рублей.
Как отметили в сообщении, приставы могут арестовать имущество налогоплательщика в пользу поставщика газа.
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