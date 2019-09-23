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Рязанская прокуратура нашла нарушения в исправительной колонии №5. Об этом сообщил
Результаты проверки показали, что в исправительном учреждении соблюдаются большинство требований закона.
«Вместе с тем прокуратурой выявлен ряд нарушений уголовно-исполнительного, трудового, а также законодательства, регламентирующего медико-санитарное обеспечение осужденных», — написал представитель прокуратуры.
Должностным лицам, ответственным за нарушения, внесли представления.
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