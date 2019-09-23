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Рязанке грозит крупный штраф за незаконную торговлю спиртным. Женщина круглосуточно продавала алкоголь в своем доме на улице Декабристов, сообщила
Известно, что ранее нарушительницу уже привлекали к административной ответственности, однако это ее не остановило. На этот раз в отношении рязанки возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК, которая предусматривает наказание в виде штрафа на 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года.
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