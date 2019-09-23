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Рязанцам предложили поучаствовать в акции «Вода России». Об этом сообщил портал «
Ежегодная акция пройдет с мая по октябрь по всей стране. Судя по таблице, экологический марафон в Рязанской области пройдет в конце сентября. Точную дату укажут в расписании на сайте или в
Цель волонтеров — очищение берегов рек от мусора и развитие бережного отношения к природе у россиян.
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