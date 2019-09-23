Первый канал показал «Голосящий КиВиН» с участием рязанских десантников

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Команда КВН «Умные люди» выступила на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске. Фестиваль с участием рязанских десантников показали по Первому каналу в субботу, 21 сентября.
«Умные люди» шутили про рэп Тимати, Михаила Галустяна, номера на Евровидении и совместное празднование дня рождения КВН и Дня ВДВ.
Однако награды фестиваля десантники не удостоились. «КиВиНов» получили команды «Сборная Великобритании», «Планета Сочи», «Русская дорога», «Борцы», «Михаил Дудиков» и «Сборная Снежногорска».
Напомним, в 2018 году «Умные люди»
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