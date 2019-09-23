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10:47, 23 сентября 2019 120
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Первый канал показал «Голосящий КиВиН» с участием рязанских десантников

Первый канал показал «Голосящий КиВиН» с участием рязанских десантников

Команда КВН «Умные люди» выступила на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске. Фестиваль с участием рязанских десантников показали по Первому каналу в субботу, 21 сентября.

«Умные люди» шутили про рэп Тимати, Михаила Галустяна, номера на Евровидении и совместное празднование дня рождения КВН и Дня ВДВ.

Однако награды фестиваля десантники не удостоились. «КиВиНов» получили команды «Сборная Великобритании», «Планета Сочи», «Русская дорога», «Борцы», «Михаил Дудиков» и «Сборная Снежногорска».

Напомним, в 2018 году «Умные люди» получили на «КиВиНе» президентский приз.


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