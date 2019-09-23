Опубликованы фото с места смертельного пожара в Сасовском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
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Отмечается, что сигнал о возгорании поступил с опозданием — звонили соседи, живущие отдаленно. На вызов выехали три расчета, но к их прибытию горевшая крыша дома обвалилась.
На пожаре погиб 50-летний мужчина, его 41-летняя сожительница спаслась и отказалась от госпитализации.
«Со слов соседей, сожители оба выпивали, не работали. За неуплату им отрезали электричество. Накануне пожара женщину возле ее дома видели пьяной», — говорится в сообщении.
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