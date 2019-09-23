Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:32, 23 сентября 2019 425
 0    0

Опубликованы фото с места смертельного пожара в Сасовском районе

Опубликованы фото с места смертельного пожара в Сасовском районе

Фото: Издательство «Пресса»

На сайте издательства «Пресса» опубликованы фото смертельного пожара, который произошел в ночь на понедельник, 23 сентября, в деревне Вялсы Сасовского района.

Отмечается, что сигнал о возгорании поступил с опозданием — звонили соседи, живущие отдаленно. На вызов выехали три расчета, но к их прибытию горевшая крыша дома обвалилась.

На пожаре погиб 50-летний мужчина, его 41-летняя сожительница спаслась и отказалась от госпитализации.

«Со слов соседей, сожители оба выпивали, не работали. За неуплату им отрезали электричество. Накануне пожара женщину возле ее дома видели пьяной», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 908
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
17:33, 22 сентября 2019 1 397
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
22:13, 14 сентября 2019 11 704
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 693
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
13:41, 19 сентября 2019 2 415
Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Рязани
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум