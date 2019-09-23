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19:12, 23 сентября 2019 118
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Около «Барса» скутерист врезался в «Форд»

Около «Барса» скутерист врезался в «Форд»

Около «Барса» скутерист врезался в «Форд». Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».

В ГИБДД обращений по факту произошедшего пока не было.

Информация о пострадавших уточняется.


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