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Днем в понедельник, 23 сентября, на улице Право-Лыбедской снова загорелся деревянный дом №45. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о происшествии поступил в 12:57, на вызов выехали шесть расчетов. Никто из людей не пострадал, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, пожарные уже
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.