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18:04, 23 сентября 2019 192
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Мэрия отчиталась о ремонте дорог за неделю

Мэрия отчиталась о ремонте дорог за неделю

Фото: Администрация Рязани

С 16 по 22 сентября ямы в асфальте в Рязани заделали на двух участках: на улице Стройкова в районе роддома №2 и кардиодиспансера, а также на участке от улицы Забайкальской до деревни Хирино Рязанского района. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Общая площадь ремонта составила 235 квадратных метров.

За этот период выравняли асфальт на участках:

  • от улицы Качевской до поселка Качево;
  • улица Луговая в Приокском;
  • улица Путевая;
  • улица Северная в Приокском;
  • улица Дунай в Солотче;
  • от дома №4 корпус 1 по 3-му Мопровскому переулку до дома №1 по улице Весенней — проезд к ДМХШ №8 на общей площади 6 315 квадратных метров.

У школ №17 на улице Чкалове и №57 на улице Нахимова тротуары отсыпали гранулятом.

С 23 по 29 сентября планируется продолжить работы на участках дорог с высокой интенсивностью движения.

Всего с начала годы выбоины заделали на 174 улицах. Общая площадь составила около 33 тысячи квадратных метров.


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