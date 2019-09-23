Мэрия отчиталась о ремонте дорог за неделю

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Фото: Администрация Рязани
С 16 по 22 сентября ямы в асфальте в Рязани заделали на двух участках: на улице Стройкова в районе роддома №2 и кардиодиспансера, а также на участке от улицы Забайкальской до деревни Хирино Рязанского района. Об этом сообщил
Общая площадь ремонта составила 235 квадратных метров.
За этот период выравняли асфальт на участках:
У школ №17 на улице Чкалове и №57 на улице Нахимова тротуары отсыпали гранулятом.
С 23 по 29 сентября планируется продолжить работы на участках дорог с высокой интенсивностью движения.
Всего с начала годы выбоины заделали на 174 улицах. Общая площадь составила около 33 тысячи квадратных метров.
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