Мечтавшая похудеть жительница Шацка отдала мошенникам более полутора миллионов

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Жительница Шацка, которая хотела похудеть, стала жертвой мошенников. Женщина отдала им 1 миллион 641 тысячу 870 рублей, пишет издательство «
Известно, что в начале октября 2018 года потерпевшая заказала в интернете средство для похудения «Nurbo fit» за 5 870 рублей. Однако таблетки не помогли, их пришлось выкинуть.
В конце июня женщине позвонили. Собеседник представился следователем и рассказал, что от препарата, который она якобы купила у мошенников, погибали люди. Мужчина пообещал помочь получить компенсацию в размере 10 миллионов рублей и предоставить адвоката.
При этом сначала шатчанке пришлось заплатить 4 600 рублей за «канцелярские расходы» в сумме, затем «судебную госпошлину» — 46 400 рублей, за «медицинские справки» — 129 тысяч рублей, за вывод денег из банка — 479 820 рублей, за их доставку в Шацк — 180 тысяч рублей, за страховку — 767 712 рублей.
В день выезда инкассаторов в Шацк женщине позвонили и сказали, что произошел обстрел инкассаторских машин и все доставки прекращены на полгода. Потерпевшей предложили оформить «золотую карту» за 220 тысяч рублей. После этого «служба доставки «золотой карты» затребовала 82 тысячи рублей, а когда ее остановила полиция, еще миллион.
«После того, как миллион рублей был женщиной переведен, на звонки ее «помощники» — «следователь», «адвокат», «работники банка» — уже не отвечали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы платить мошенникам, потерпевшая взяла в кредит 540 тысяч рублей, а ее муж — еще 760 тысяч рублей.
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