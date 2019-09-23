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13:08, 23 сентября 2019 126
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Любимов вручил золотой значок восьмилетней рязанке, оставшейся без награды на «Кроссе нации»

Любимов вручил золотой значок восьмилетней рязанке, оставшейся без награды на «Кроссе нации»

Николай Любимов вручил золотой значок ГТО 8-летней Лизе Синицыной, оставшейся без награды на «Кроссе нации».Об этом губернатор сообщил на странице «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что организаторы объяснили это масштабом мероприятия и большой загруженностью.

«Но для ребенка эти доводы не имеют никакого значения, праздник был испорчен. Мама Лизы поступила правильно, написав об этом в соцсетях», — написал Любимов.

В понедельник, 23 сентября, на рабочем совещании девочку поздравили с выполнением нормативов ГТО и прошедшим днем рождения.

Ранее мама девочки в соцсети сообщила, что ее дочери не вручили значок на награждении «Кросса нации».

Напомним, во всероссийском забеге поучаствовали около 15 тысяч рязанцев.


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