Любимов вручил золотой значок восьмилетней рязанке, оставшейся без награды на «Кроссе нации»

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Николай Любимов вручил золотой значок ГТО 8-летней Лизе Синицыной, оставшейся без награды на «Кроссе нации».Об этом губернатор сообщил на
Губернатор отметил, что организаторы объяснили это масштабом мероприятия и большой загруженностью.
«Но для ребенка эти доводы не имеют никакого значения, праздник был испорчен. Мама Лизы поступила правильно, написав об этом в соцсетях», — написал Любимов.
В понедельник, 23 сентября, на рабочем совещании девочку поздравили с выполнением нормативов ГТО и прошедшим днем рождения.
Ранее мама девочки в соцсети сообщила, что ее дочери не вручили значок на награждении «Кросса нации».
Напомним, во всероссийском забеге
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