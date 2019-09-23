Калужанам предложили выбрать новый логотип для аэропорта

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В понедельник, 23 сентября, на сайте «Активный калужанин» началось голосование по выбору нового логотипа международного аэропорта Калуга.
Агентство из Санкт-Петербурга разработало три варианта логотипов, за которые можно проголосовать на
Ранее в рамках конкурса «Великие имена России» аэропорту присвоили имя Константина Циолковского.
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