Во Владивостоке сгорел крупный торговый центр. Видео

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В ТРЦ «Максим» во Владивостоке сгорел крупный торговый центр. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, передает
Пожар начался ранним утром в субботу, 21 сентября.
Огонь разрушил четыре этажа здания. Пожарные работали более семи часов, чтобы побороть пламя.
Специалисты разбирают завалы.
Организована доследственная проверка. Арендаторы помещений ТРЦ понесли крупные убытки.
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