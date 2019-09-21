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10:41, 21 сентября 2019 109
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В Шацке полиция утихомирила мужчину, угрожавшего зарезать жену

В Шацке полиция утихомирила мужчину, угрожавшего зарезать жену

В ночь на субботу, 21 сентября, в Шацке утихомирили 35-летнего мужчину, который угрожал зарезать жену кухонным ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

32-летняя жительница Шацка обратилась в полицию и сообщила, что пьяный муж угрожает зарезать ее. Оперативники выехали на место происшествия.

Выяснилось, что женщина высказала супругу намерение развестись из-за того, что тот в последнее время злоупотреблял спиртным.

Пьяный мужчина разозлился, схватил жену за волосы, приставил нож к груди и пригрозил зарезать.

Женщина испугалась, постаралась успокоить мужа, вырвалась из его рук и обратилась в полицию за помощью.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо — лишение свободы на срок до двух лет.


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