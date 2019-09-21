В Шацке полиция утихомирила мужчину, угрожавшего зарезать жену

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ночь на субботу, 21 сентября, в Шацке утихомирили 35-летнего мужчину, который угрожал зарезать жену кухонным ножом. Об этом сообщила
32-летняя жительница Шацка обратилась в полицию и сообщила, что пьяный муж угрожает зарезать ее. Оперативники выехали на место происшествия.
Выяснилось, что женщина высказала супругу намерение развестись из-за того, что тот в последнее время злоупотреблял спиртным.
Пьяный мужчина разозлился, схватил жену за волосы, приставил нож к груди и пригрозил зарезать.
Женщина испугалась, постаралась успокоить мужа, вырвалась из его рук и обратилась в полицию за помощью.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо — лишение свободы на срок до двух лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Синоптики рассказали о погоде в России этой зимой
Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?