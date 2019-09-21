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14:55, 21 сентября 2019 129
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В Ивановской и Волгоградской области покончили с собой два росгвардейца

В Ивановской и Волгоградской области покончили с собой два росгвардейца

Фото: Ru.wikipedia.org

В Ивановской и Волгоградской области покончили с собой два сотрудника Росгвардии. Об этом передает РИА Новости.

После произошедшего Росгвардия начала проверки. Ранее в соцсети сообщили, что во время проверки вышестоящим подразделением в Вологодской области покончил с собой начальник отдела вневедомственной охраны, а в Иванове - начальник штаба.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.


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