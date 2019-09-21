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В Анталье перевернулся автобус с туристами из России. Об этом сообщил
«Подтверждаем факт аварии в районе Аксу в районе 06:00 во время трансфера туристов в аэропорт. 15 россиян получили ранения. Семеро из них отказались от госпитализации и направились в аэропорт. На данный момент восемь человек находятся под наблюдением врачей, но ожидаем, что завтра их также выпишут из больницы, поскольку полученные травмы не угрожают их жизни», — сказал собеседник агентства.
В автобусе находились 22 гражданина России.
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