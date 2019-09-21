В субботу перекроют центр Рязани. Схема движения транспорта

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В субботу, 21 сентября, центр Рязани перекроют из-за проведения «
Движение транспорта на площади Соборной запретят с 9:00 до 15:00.
В это время троллейбусы №1 при движении из Московского района будут следовать до остановки «Дом художника», далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно.
Маршрутки №41 после остановки «площадь Ленина» будут следовать по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, далее без изменений по своему маршруту.
Кроме того, из-за перекрытия проезда по маршруту соревнований (площадь Соборная — улица Соборная — площадь Ленина — Первомайский проспект — улица Каширина — улица Семинарская — улица Соборная — площадь Соборная) с 12:00 до 13:00 приостановят движение:
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