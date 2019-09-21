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8:14, 21 сентября 2019 267
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В субботу перекроют центр Рязани. Схема движения транспорта

В субботу перекроют центр Рязани. Схема движения транспорта

В субботу, 21 сентября, центр Рязани перекроют из-за проведения «Кросса нации». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение транспорта на площади Соборной запретят с 9:00 до 15:00.

В это время троллейбусы №1 при движении из Московского района будут следовать до остановки «Дом художника», далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно.

Маршрутки №41 после остановки «площадь Ленина» будут следовать по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, далее без изменений по своему маршруту.

Кроме того, из-за перекрытия проезда по маршруту соревнований (площадь Соборная — улица Соборная — площадь Ленина — Первомайский проспект — улица Каширина — улица Семинарская — улица Соборная — площадь Соборная) с 12:00 до 13:00 приостановят движение:

  • троллейбусов № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16;
  • автобусов №1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24;
  • маршруток № 31, 34, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 98, 99.

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