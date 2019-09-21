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21:00, 21 сентября 2019 134
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Директора михайловской клиники осудили за незаконное использование опасного оборудования

Директора михайловской клиники осудили за незаконное использование опасного оборудования

Директора михайловской клиники осудили за незаконное использование аппарата для рентгена. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Компания предоставляет платные стоматологические услуги и не имела лицензии на такую технику.

Директору компании предъявили обвинение по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Генеральному директору компании назначили штраф в размере четырех тысяч рублей.


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