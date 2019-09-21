Директора михайловской клиники осудили за незаконное использование опасного оборудования

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Директора михайловской клиники осудили за незаконное использование аппарата для рентгена. Об этом сообщил
Компания предоставляет платные стоматологические услуги и не имела лицензии на такую технику.
Директору компании предъявили обвинение по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ.
Генеральному директору компании назначили штраф в размере четырех тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Анталье перевернулся автобус с туристами из России
|
cледующая новость →Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.