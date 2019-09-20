В Рыбновском районе появится новый поселок

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Около деревни Мантурово Рыбновского района появится новый поселок. Об этом пишет ИД «
Коммуникации там начали прокладывать в 2016 году с подведения электроснабжения. В 2018 году проложили наружный газопровод, а также начали строить дорогу общей протяженностью 2918 метров.
В 2019 году к поселку провели наружное водоснабжение. Сейчас уже у каждого участка есть газ и вода.
Как отметила глава Баграмовского поселения Ольга Романова, в поселке запланированы участки под магазин и две детские площадки.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Жители Шиловского района ограбили квартиру своего знакомого и избили его жену
Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.