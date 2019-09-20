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В Рязани раскрыли убийство семилетней давности, сообщил
В 2012 году женщину доставили в больницу без сознания. У 30-летней пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму. Через некоторое время она скончалась.
«Преступление долгое время оставалось нераскрытым, в связи с чем предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено», — рассказали следователи.
В 2019 году подозреваемого установили. Выяснилось, что во время ссоры с потерпевшей мужчина нанес ей несколько ударов поленом по голове.
Злоумышленник свою вину не признал.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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