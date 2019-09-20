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В четверг, 19 сентября, в Путятинском районе шесть часов искали заблудившуюся в лесу пенсионерку, пишет издательство «
В службу спасения позвонили из полиции и сообщили, что в лесу не далеко от села Екатериновка заблудилась 64-летнюю женщину из села Константиново Шиловского района.
После на место приехали спасатели, сотрудники администрации и добровольцы.
20 сентября в 0:49 позвонили спасатели и сообщили, что женщина найдена живой.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.