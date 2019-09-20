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В полиции рассказали, как рязанец получил огнестрельное ранение в голову. В пятницу, 20 сентября, в пресс-службе регионального УМВД раскрыли подробности происшествия.
В четверг, 19 сентября, из рязанской ОКБ поступило сообщение, что в больницу доставили 78-летнего мужчину с ранением в голову. Выяснилось, что он пострадал в квартире на улице Тимакова.
По предварительной информации, пенсионер стрелял сам из самодельного оружия. Проводится проверка.
Напомним, в настоящее время пенсиоенр
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