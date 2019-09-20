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Утром в пятницу, 20 сентября, в Недостоеве перевернулась фура. Об этом сообщили подписчики группы «
ДТП произошло примерно в 8:53 около кожзавода. По словам очевидцев, водитель не пострадал.
Официальной информации пока не поступало.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.