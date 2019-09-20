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15:55, 20 сентября 2019 113
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Михайловское кафе ограбила его бывшая сотрудница

Михайловское кафе ограбила его бывшая сотрудница

Фото: Pixabay.com

В Михайлове кафе ограбила его бывшая сотрудница. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Директор заведения обратилась в полицию и рассказала, что из рабочего сейфа украли 104 тысячи рублей.

Во время осмотра помещения правоохранители не нашли следов взлома и подтвердили, что дверцу открыли ключом. По словам сотрудников, на первом этаже они оставляли небольшое окно открытым на ночь.

«Оперативники оценили, что при некоторой сноровке гибкий человек даже средней комплекции сможет забраться внутрь здания через это окошко», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали 36-летнюю местную жительницу, которая уволилась из кафе пару месяцев назад. По предварительной информации, после закрытия кафе женщина ночью подъехала к нему на машине, залезла внутрь через окно и забрала деньги из сейфа. Как выяснилось, она не сдала свой дубликат ключа, сославшись на потерю.

Злоумышленница успела потратить часть похищенного, остальное изъяли. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»).


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